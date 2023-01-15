Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Cовбеза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза и совещание по экономике. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Кроме того, глава государства примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

— Предстоит командировка. 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Президент, конечно, будет в этот день в Санкт-Петербурге, — рассказали в программе.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в декабре итоговое заседание Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов с участием Владимира Путина внезапно обернулось «наказами» президента по ключевым направлениям, адресованными представителям различных ветвей власти. Дмитрий Песков был вынужден признать, что выступление президента «де-факто похоже на послание». В конце прошлого года на заседании совета говорили главным образом об укреплении первичного звена здравоохранения, а в середине этого года — о технологическом суверенитете и цифровой трансформации. Как будто вместо перенесенного на следующий год послания Федеральному собранию Путин озвучил целый ряд важных для экономики и социальной сферы инициатив. Причем не в общих чертах, а в формате наказов и даже, по сути, прямых поручений. Главные тезисы публикует «Реальное время».

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Максим Кокунин