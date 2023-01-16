Представителем Татарстана в правлении «Рубина» назначен Шамиль Гафаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Представителем Татарстана в правлении автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин» назначен вице-премьер — руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров. Постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В конце 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО.



На прошлой неделе «Рубин» объявил, что президентом клуба назначен руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. Он же возглавил Попечительский совет клуба.



Марат Сафиуллин утвердит новый состав правления «Рубина» — в него войдут семь человек, в том числе «коллеги из числа руководителей республики, разбирающиеся в футболе, чей опыт и экспертиза пойдут клубу на пользу». Ранее в него входили четыре человека, включая гендиректора Рустема Сайманова.

Фото: rubin-kazan.ru

Директором автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин» назначен заслуженный экономист Татарстана Шамил Хуснутдинов. С 2004 по 2019 год Шамил Хуснутдинов занимал пост директора ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс».



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Татьяна Демина