Основатель «Вагнера» Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основатель группы «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара.



По его словам, из города вывели мирных жителей, сообщает «РИА Новости».

Предприниматель уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

Соледар — город в Бахмутском районе ДНР. Его площадь, согласно открытым данным, составляет 12,31 кв. км.

Сегодня Министерство обороны России сообщило, что российские подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. Также Минобороны России объявило об освобождение населенного пункта Подгородное в ДНР. Истребительная авиация ВКС сбила в Донецкой Народной Республике украинский самолет Су-27.

О начале специальной военной операции на Украине Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. «Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко