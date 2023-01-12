Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара российскими войсками. Его слова приводит «РИА Новости».

— Это героические действия, как и на других направлениях, но останавливаться и потирать руки не время — главная работа впереди, — сказал он.

Фото: пресс-служба компании «Конкорд»

Напомним, накануне подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой Народной Республике. В тот же день он сообщил о полном освобождении города.



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Айрат Назипов