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Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара

13:39, 12.01.2023
Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара российскими войсками. Его слова приводит «РИА Новости».

— Это героические действия, как и на других направлениях, но останавливаться и потирать руки не время — главная работа впереди, — сказал он.

Фото: пресс-служба компании «Конкорд»

Напомним, накануне подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой Народной Республике. В тот же день он сообщил о полном освобождении города.

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Айрат Назипов
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