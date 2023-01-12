В Казани снесут 12 незаконно установленных торговых объектов и самовольных построек
Власти Казани утвердили очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Распоряжение исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии города.
В большинстве случаев казанские власти не смогли установить собственников объектов. Всего в списке их 12:
- торговый объект на улице Восстания, вблизи дома №87;
- торговый объект на улице Кутузова, вблизи дома №15а;
- торговый павильон на улице Академика Глушко, вблизи дома №8;
- торговый объект на проспекте Ямашева, вблизи дома №71а;
- торговый объект на улице Чуйкова, вблизи дома №53;
- автофургон на улице Вишневского, вблизи дома №51/1;
- торговый объект на проспекте Победы, вблизи дома №29/57;
- торговый павильон на улице Мира, вблизи дома №45а;
- торговый объект на улице Зорге, вблизи дома №75 (собственник установлен);
- автофургон на улице Пионерская вблизи дома №8;
- одноэтажная самовольная постройка на улице Технической, вблизи остановки «Площадь Вахитова».
Владельцы первых 11 объектов должны добровольно демонтировать их с 12 по 16 января. Если они этого не сделают, то власти города принудительно снесут объекты. Срок выполнения работ — с 17 января по 16 апреля 2023 года.
Напомним, мэрия Казани регулярно вывешивает списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. В конце декабря в список попали торговые объекты и павильоны на улицах Зорге, Фучика, Азина, Ново-Давликеевской, Пионерской и проспекте Победы.
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