В Казани снесут 12 незаконно установленных торговых объектов и самовольных построек

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Власти Казани утвердили очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Распоряжение исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии города.

В большинстве случаев казанские власти не смогли установить собственников объектов. Всего в списке их 12:

торговый объект на улице Восстания, вблизи дома №87;

торговый объект на улице Кутузова, вблизи дома №15а;

торговый павильон на улице Академика Глушко, вблизи дома №8;

торговый объект на проспекте Ямашева, вблизи дома №71а;

торговый объект на улице Чуйкова, вблизи дома №53;

автофургон на улице Вишневского, вблизи дома №51/1;

торговый объект на проспекте Победы, вблизи дома №29/57;

торговый павильон на улице Мира, вблизи дома №45а;

торговый объект на улице Зорге, вблизи дома №75 (собственник установлен);

автофургон на улице Пионерская вблизи дома №8;

одноэтажная самовольная постройка на улице Технической, вблизи остановки «Площадь Вахитова».

Владельцы первых 11 объектов должны добровольно демонтировать их с 12 по 16 января. Если они этого не сделают, то власти города принудительно снесут объекты. Срок выполнения работ — с 17 января по 16 апреля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, мэрия Казани регулярно вывешивает списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. В конце декабря в список попали торговые объекты и павильоны на улицах Зорге, Фучика, Азина, Ново-Давликеевской, Пионерской и проспекте Победы.

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Айрат Назипов