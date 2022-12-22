В Казани утвердили очередной список незаконных торговых объектов, подлежащих сносу
Власти Казани утвердили очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые будут демонтированы. Распоряжение исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Во всех случаях казанские власти не смогли установить собственников объектов. Всего в списке их семь:
- торговый объект на улице Ю. Фучика, вблизи дома №17;
- торговый объект на улице Р. Зорге, вблизи дома №75;
- торговый объект на проспекте Победы, вблизи дома №56;
- торговый объект на проспекте Победы, вблизи дома №17;
- торговый объект на улице Ново-Давликеевской, вблизи дома №74;
- торговый объект на улице Пионерской, вблизи дома №10;
- торговый павильон на улице Азина.
Владельцам этих объектов дали время на их демонтаж. Если бизнесмены не уберут свои павильоны до 26 декабря, то казанские власти принудительно их снесут. В мэрии обещают закончить работы до 26 марта 2023 года.
Напомним, мэрия Казани регулярно вывешивает списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Неделю назад в списке оказались торговые объекты, расположенные на улицах Ю. Фучика, Р. Зорге, Х. Мавлютова и Татарстан.
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