В Тетюшском районе Татарстана появятся спорткомплексы с универсальной спортивной площадкой за 266 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

На строительство в Тетюшском районе Татарстана спорткомплексов с универсальной спортивной площадкой выделят более 266 миллионов рублей. Средства на эти цели предусмотрены в республиканском бюджете.

Строительство спортивных комплексов запланировано в селах Кильдюшево, Большие Тарханы, Большие Атряси, Большое Шемякино, Кляшево, а также в деревне Вожжи. Всего в списке восемь таких объектов. Два их них расположатся непосредственно в Тетюшах на улицах Зеленой и 200 лет Тетюшам.

В документации указано, что спортивные комплексы предназначены для лиц не моложе 18 лет, в том числе для маломобильных групп населения. Для последних проектом предусмотрена специальная входная площадка и двери шириной не менее 900 мм, позволяющие передвигаться на кресле-коляске.

Спорткомплекс представляет собой одноэтажное здание. В нем оборудуют физкультурно-оздоровительный зал площадью 15х12 метров. Здесь можно будет заниматься как индивидуально, так и в группе. Для этого там установят тренажеры и снаряды.

Скриншот документации к тендеру

В здании предусмотрены женская и мужская раздевалки, санузел, душевые, тренерская. Также проектом запланирована комната оказания первой медицинской помощи.

Скриншот документации к тендеру

Подрядчика ищет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Работы требуется завершить до 30 ноября 2022 года.

В Татарстане с 2013 года реализуется республиканская программа по строительству универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений. К примеру в Казани до 2020 года построили и ввели в эксплуатацию 118 спортивных площадок на сумму более 299 миллионов рублей.



Татьяна Демина