В Казани в этом году обустроят четыре универсальные спортивные площадки

В Казани в этом году появятся четыре спортивные площадки. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Одна из них будет выстроена на территории школы № 41. Глава исполкома Рустем Гафаров поручил дополнительно обустроить дорожку и установить круглосуточное освещение, чтобы дети и этой и других школ могли играть на площадке в любое время.

Фото: kzn.ru

Две площадки для мини-футбола построят на территории школы №65 и спортшколы «Ак Буре». Еще одна баскетбольно-волейбольная площадка появилась на территории школы №43.

Республиканская программа по строительству универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений реализуется с 2013 года. До 2020 года в Казани построили и ввел в эксплуатацию 118 спортивных площадок на сумму более 299 млн рублей.

Также в школе №41 в Вахитовском районе Казани после капремонта увеличится площадь обеденного зала.

В следующем году в столице РТ приступят к благоустройству Спортивного парка, который расположится на территории от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена».



Татьяна Леухина