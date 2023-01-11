Казанский ВК «Зенит» всухую обыграл «Нефтяник»
Казанский волейбольный клуб «Зенит» всухую обыграл оренбургский «Нефтяник», встреча завершилась со счетом 3:0 (15:25, 23:25, 18:25).
По итогам матча казанский волейбольный клуб вновь поднялся на второе место в турнирной таблице.
5 января волейболисты «Зенита» разгромили красноярский «Енисей». Матч завершился со счетом 1:3.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть Татарстан
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