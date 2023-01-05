Волейболисты казанского «Зенита» разгромили красноярский «Енисей»

Сегодня волейболисты казанского «Зенита» разгромили красноярский «Енисей». Матч завершился со счетом 1:3 (26:24, 25:27, 12:25, 20:25).

Первую партию за собой оставил «Енисей», но уже начиная со второй партии казанская команда перехватила инициативу и больше не отдавала очков оппонентам.

По итогам игры казанцы набрали 101 очко против 83 у «Енисея». Процент атаки у «Зенита» также был больше (61% против 43%). Команда из Татарстана оформила 13 блоков и 13 эйсов против 5 и 8 соответственно у «Енисея». Уступил «Зенит» только в проценте приема: у команды из Красноярска 48%, у казанцев — 46%.

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Артем Гафаров