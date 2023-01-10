Пентагон подтвердил начало обучения украинских военных обращению с Patriot

Пентагон подтвердил, что украинские военные на следующей неделе начнут осваивать зенитно-ракетные комплексы Patriot на базе в американском штате Оклахома. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.



— Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что американцы рассчитывают ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву.

В конце декабря администрация США объявила о включении в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Отметим, что долгое время в Белом доме не решались передавать этот комплекс Украине.

Однако, согласно сводке исследовательской службы Конгресса США, такое решение в будущем представляет проблемы, «которые будут стоять перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности».

Накануне стало известно, что власти Великобритании рассматривают возможность поставки Украине боевых танков Challenger 2.



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Маргарита Головатенко