США передаст Украине ЗРК Patriot

США включат в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом администрация Белого дома сообщила на своей странице.

— Завтра президент Байден объявит о новом крупном пакете почти на 2 млрд помощи в области безопасности для Украины. Он будет содержать очень важный новый потенциал: ракетную батарею Patriot, — сказано в сообщении.

В документе сказано, что украинских военных будут обучать управлению этой батареей «в третьей стране». Как полагают в США, это «займет некоторое время».

Фото: wikipedia.org

ЗРК Patriot — это американский зенитный ракетный комплекс, который состоит на вооружении армии США и его союзников. Его начали производить в 1980 году. На вооружении американской армии он находится с 1984 года.

Отметим, что долгое время администрация США не решалась передавать этот комплекс Украине. Официально киевский режим попросил передать это вооружение еще месяц назад.

Напомним, в понедельник в Минобороны России рассказали, что в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты 4 американские противорадиолокационные ракеты HARM.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов