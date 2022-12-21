США передаст Украине ЗРК Patriot
США включат в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом администрация Белого дома сообщила на своей странице.
— Завтра президент Байден объявит о новом крупном пакете почти на 2 млрд помощи в области безопасности для Украины. Он будет содержать очень важный новый потенциал: ракетную батарею Patriot, — сказано в сообщении.
В документе сказано, что украинских военных будут обучать управлению этой батареей «в третьей стране». Как полагают в США, это «займет некоторое время».
ЗРК Patriot — это американский зенитный ракетный комплекс, который состоит на вооружении армии США и его союзников. Его начали производить в 1980 году. На вооружении американской армии он находится с 1984 года.
Отметим, что долгое время администрация США не решалась передавать этот комплекс Украине. Официально киевский режим попросил передать это вооружение еще месяц назад.
Напомним, в понедельник в Минобороны России рассказали, что в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты 4 американские противорадиолокационные ракеты HARM.
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