Sky News: власти Британии рассматривают возможность поставки на Украину танков Challenger

Власти Великобритании рассматривают возможность поставки Украине боевых танков Challenger 2, окончательное решение еще не принято, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.



— Великобритания рассматривает поставку Украине нескольких своих танков Challenger 2, — приводит сообщение RT.

Фото: wikipedia.org/Simon Q from United Kingdom

В конце декабря администрация США объявила о включении в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Отметим, что долгое время в Белом доме не решались передавать этот комплекс Украине.

Однако, согласно сводке исследовательской службы Конгресса США, такое решение в будущем представляет проблемы, «которые будут стоять перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности».



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Маргарита Головатенко