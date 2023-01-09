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Sky News: власти Британии рассматривают возможность поставки на Украину танков Challenger

21:59, 09.01.2023
Sky News: власти Британии рассматривают возможность поставки на Украину танков Challenger
Фото: pixabay.com

Власти Великобритании рассматривают возможность поставки Украине боевых танков Challenger 2, окончательное решение еще не принято, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

— Великобритания рассматривает поставку Украине нескольких своих танков Challenger 2, — приводит сообщение RT.

Фото: wikipedia.org/Simon Q from United Kingdom

В конце декабря администрация США объявила о включении в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Отметим, что долгое время в Белом доме не решались передавать этот комплекс Украине.

Однако, согласно сводке исследовательской службы Конгресса США, такое решение в будущем представляет проблемы, «которые будут стоять перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности».

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Маргарита Головатенко
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