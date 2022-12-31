В Конгрессе США оценили последствия передачи Украине ЗРК Patriot

Исследовательская служба Конгресса США подготовила сводку по решению Вашингтона передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, пишет RT со ссылкой на документ. В нем говорится о возможных проблемах, связанных с этими поставками.

— Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности, — отмечают специалисты.

Эксперты пишут, что если вооружение будет взято, например, у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США, то на этих направлениях «могут возникнуть потенциальные риски». Если же ЗРК будут переданы из запасов на территории США, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации.

В связи с этим аналитики предложили конгрессменам обсудить, как скажется на готовности армейских и боевых командований США поставка Patriot Украине.

Фото: pxhere.com

ЗРК Patriot — это американский зенитный ракетный комплекс, который состоит на вооружении армии США и его союзников. Его начали производить в 1980 году. На вооружении американской армии он находится с 1984 года.

Напомним, на прошлой неделе администрация США объявила о включении в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Отметим, что долгое время в Белом доме не решались передавать этот комплекс Украине.

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Айрат Назипов