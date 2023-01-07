Россия и Турция продолжают переговоры об отсрочке платы за природный газ

Россия и Турция продолжают переговоры об отсрочке платы за природный газ. Об этом сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез в эфире телеканала Habertürk.

— Переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям. Мы ведем переговоры в том ключе, который будет выгоден нам. Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было, — отметил он.

По его словам, вопрос о безопасности и бесперебойности поставок сейчас стоит на первом месте, цена же имеет меньшее значение. Предложение России о создании в Турции газового хаба — это «свидетельство доверия» к Анкаре.

— У нас не было проблем с Россией. Конечно, цена тоже имеет значение, но это деловые вопросы, — подчеркнул Донмез.



Напомним, в конце октября Турция договорилась с Россией о создании газового хаба на своей территории. Позднее на эту тему высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что так стране будет легче контролировать акваторию Черного моря.

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Елизавета Пуншева