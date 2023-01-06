За сутки в Татарстане зарегистрировали 57 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 57 человек. В больницу обратились 19 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 626 случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 6 января, за сутки выздоровели от COVID-19 79 татарстанцев, а общее количество излечившихся — 190 953 человека.
С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.
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