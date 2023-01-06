Главное о коронавирусе на 6 января: риск появления нового штамма, ограничения в Таиланде

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

За сутки выздоровели 84 татарстанца

По данным на 6 января, в Татарстане коронавирусом заразились 57 человек, а в больницу попали 19 жителей Татарстана. Общее число заражений с начала пандемии — 193 626 случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 6 января, за сутки выздоровели от COVID-19 79 татарстанцев, а общее количество излечившихся — 190 953 человека.

Малый бизнес обеспечил в России 25% поставок тестов на COVID-19

За 6 января в России зарегистрировали 3 439 случаев заражения коронавирусом. Всего за минувшие сутки в больницах оказались 673 человека. Число заражений с начала пандемии составляет 21 820 552 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 6 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 4 685 случаев, а общее количество выздоровевших — 21 237 402 человека.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил вероятность появления нового штамма коронавируса. Эксперт рассказал «РИА Новости», что теоретически он может вытеснить «омикрон», но вероятность такого развития событий «невысока». Вознесенский добавил, что если в дальнейшем будет развиваться исключительно линия «омикрон», то вероятность повторных случаев заболевания крайне мала.

Малые предприятия высокотехнологичной направленности при поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ) во время пандемии коронавируса обеспечили в России 25% поставок тестов на COVID-19 и аппаратов ИВЛ. Об этом на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал генеральный директор фонда Сергей Поляков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стало известно о диагнозе режиссера Никиты Михалкова, которого накануне доставили в одну из московских больниц. Как сообщили в СМИ, председателя Союза кинематографистов России госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19. Позднее выяснилось, что у Михалкова диагностирован грипп.



Китай ответил на критику ВОЗ из-за статистики о коронавирусе

Коронавирусом нового типа в мире на 08.20 мск заразились 661 859 146 человек. 6 702 332 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



На первом месте по количеству заболевших находятся США (101 172 434), на втором месте — Индия (44 680 771), на третьем — Франция (39 586 288), на четвертом — Германия (37 496 370), на пятом — Бразилия (36 423 138).



По количеству смертей первыми в списке также идут США (1 096 145). За ними следует Бразилия (694 411), Индия (530 714), Россия (386 017, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 206).



Всего за время пандемии сделано 13 167 356 940 вакцин.



По информации Bangkok Post, Таиланд хочет вернуть подтверждение вакцинации от COVID-19 для всех прибывающих в страну. Туристам и жителям королевства необходимо сделать как минимум две прививки. Кроме того, таиландские путешественники, отправляющиеся в страну, где требуется отрицательный ПЦР-тест, должны иметь при себе медицинскую страховку, которая гарантирует покрытие расходов на лечение в случае положительного теста на коронавирус.

МИД Китая ответил на критику ВОЗ из-за статистики о коронавирусе. Правительство КНР обвинили в том, что оно якобы не предоставляет полных данных о количестве госпитализаций и смертей от COVID-19. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, китайская сторона оперативно предоставляет организации все необходимые данные, оказывая активное содействие международным усилиям по противодействию коронавирусу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Филиппинский эксперт ожидает, что изменение китайской политики по отношению к COVID-19 придаст новый импульс мировой экономике. В интервью «Синьхуа Новости» вице-президент базирующегося в Маниле аналитического центра Анна Малиндог-Уй рассказала, что китайская стратегия реагирования на COVID-19 была скорректирована с учетом меняющейся ситуации с пандемией. «Учитывая относительную мягкость омикрон-штамма, хорошую оснащенность системы здравоохранения и широко вакцинированное население Китая, я думаю, что новая политика в отношении COVID-19 — это один из способов моделирования и подготовки к более широкому открытию китайской экономики для мира в ближайшем будущем», — сказала она.

В Белоруссии сообщают о спаде заболеваемости ОРВИ, а ситуация с COVID-19 остается стабильной. По данным Минздрава страны, в Белоруссии были зафиксировны «тенденции к росту заболеваемости, но они очень незначительны». В связи с распространением штамма «омикрон» местные врачи призывают население делать вакцинацию.

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Айрат Назипов