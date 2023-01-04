Президент Татарстана подписал указ, освобождающий мобилизованных от штрафов за неуплату ЖКУ

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому мобилизованные жители республики и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае просрочки коммунальных платежей или несвоевременной оплаты взносов на капремонт.

Указ подписан 31 декабря и вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.



Фото: скриншот указа

Для освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги мобилизованные или члены их семей теперь имеют право подать заявление в организации, получающие плату (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив и т.п.).

Заявление рассматривается в течение трех дней с момента его подачи, а освобождение от начисления пеней осуществляется с даты заключения мобилизованным гражданином контракта о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации и действует до прекращения действия указанного контракта.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля. По последним данным, в зоне СВО находятся уже около 80 тысяч мобилизованных.

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Илина Хакимова