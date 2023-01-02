ВТБ получил полный операционный контроль над банком «Открытие»

ВТБ получил полный операционный контроль над банком «Открытие», ранее Банк России сообщал о том, что контроль перейдет команде ВТБ с 1 января 2023 года.



Банк России вышел из капитала «Открытия» в конце декабря 2022 года, и 100% акций банка перешли к ВТБ. Новый состав сформировали 26 декабря 2022 года.

1 января 2023 года свой пост покинул глава «Открытия» Михаил Задорнов, он вышел из состава правления кредитной организации. По данным ВТБ, на место Задорнова предложена кандидатура бывшего зампредседателя ЦБ РФ, экс-главы «Юникредит банка» Михаила Алексеева.

Ожидается, что интеграция бизнеса «Открытия» в группу ВТБ займет до 12 месяцев.

22 декабря Банк России сообщил, что заключил с ВТБ договор о продаже банка «Открытие». Независимый эксперт оценивал рыночную стоимость банка в диапазоне 328—374 млрд рублей. Акции ПАО Банк «ФК Открытие» оплачиваются денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, а также облигациями федерального займа на 106,8 млрд рублей.

Стороны договорились, что право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме.

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Маргарита Головатенко