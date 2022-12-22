Банк России закрыл сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ

Банк России сообщил, что заключил с ВТБ договор о продаже банка «Открытие». Независимый эксперт оценил рыночную стоимость банка в диапазоне 328—374 млрд рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что акции ПАО Банк «ФК Открытие» оплачиваются денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, а также облигациями федерального займа на 106,8 млрд рублей.

Стороны договорились, что право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В середине этого месяца глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что сделка по продаже банка «Открытие» находится на завершающем этапе.

— Мы изначально, когда вынуждены были взять «Открытие» на санацию и по сути исполнять роль собственника, рассматривали эту ситуацию как временную. И как только мы оздоровили банк, мы начали готовиться к его продаже, — сказала она.

На данный момент Банк России — единственный акционер банка «Открытие». В руководстве ЦБ неоднократно заявляли о намерении продать группу «Открытие» банку ВТБ до конца этого года.

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Максим Кокунин