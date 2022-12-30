В Казани днем 30 декабря пробки достигли 8 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани в пятницу днем, 30 декабря, пробки достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

ДТП наблюдаются на Сибирском тракте, ул. Сибгата Хакима, ул. Маршала Чуйкова. Движение на этих участках дороги затруднено.

Пробки образовались в центре Казани — на ул. Бурхана Шахиди, ул. Габдуллы Тукая, ул. Татарстан, ул. Марселя Салимжанова, ул. Галиаскара Камала, ул. Татарстан, ул. Пушкина, ул. Тихомирнова, ул. Карла Маркса.

Красным на дорогах отмечены также ул. Гвардейская, ул. Родины, ул. Фучика и ул. Баки Урманче, ул. Кул Гали, ул. Габишева, ул. Сахарова, ул. Аграрная, Мамадышский тракт, ул. Губкина, просп. Ямашева, ул. Лаврентьева, ул. Мусина, ул. Адоратского, ул. Гаврилова, ул. Тэцевская.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

С 11 часов на казанских дорогах наблюдались 7-балльные пробки. Ближе к часу дня они достигли 9 баллов, а в 16 часов — 10 баллов. Пробки 10 баллов на дорогах Казани держались 2 часа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко