Пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов
На дорогах Казани к вечеру четверга, 29 декабря, пробки достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» на 16.27.
Движение сильно затруднено в центре Казани. «Стоят» улицы Пушкина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Лево-Булачная, Габдуллы Тукая, Право-Булачная, Чернышевского, Тихомирнова и так далее.
Затруднено движение на проспектах Ямашева и Победы, Горьковском шоссе, улице Родины, Петра Витера, Сибирском тракте.
С 11 часов сегодняшнего дня на казанских дорогах образовались 7-балльные пробки. Ближе к часу они достигли 9 баллов. Они наблюдались на ул. Лево-Булачной, ул. Московской, ул. Бурхана Шахиди, ул. Габдуллы Тукая, ул. Галиаскара Камала, ул. Марселя Салимжанова, ул. Тихомирнова, ул. Бутлерова, ул. Пушкина, ул. Батурина.
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