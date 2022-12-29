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Пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов

16:27, 29.12.2022 1
Пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

На дорогах Казани к вечеру четверга, 29 декабря, пробки достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» на 16.27.

Движение сильно затруднено в центре Казани. «Стоят» улицы Пушкина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Лево-Булачная, Габдуллы Тукая, Право-Булачная, Чернышевского, Тихомирнова и так далее.

Затруднено движение на проспектах Ямашева и Победы, Горьковском шоссе, улице Родины, Петра Витера, Сибирском тракте.

скриншот «Яндекс.Карты»

С 11 часов сегодняшнего дня на казанских дорогах образовались 7-балльные пробки. Ближе к часу они достигли 9 баллов. Они наблюдались на ул. Лево-Булачной, ул. Московской, ул. Бурхана Шахиди, ул. Габдуллы Тукая, ул. Галиаскара Камала, ул. Марселя Салимжанова, ул. Тихомирнова, ул. Бутлерова, ул. Пушкина, ул. Батурина.

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Татьяна Демина
Авто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:14
    так было всегда в предновогоднии дни
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