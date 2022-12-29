В Казани днем в четверг пробки достигли 9 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани днем в четверг, 29 декабря, пробки достигли 9 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе наблюдаются несколько ДТП: на Горьковском шоссе, на ул. Краснококшайской, ул. Вишневского, ул. Тэцевской, еще как минимум три аварии — на проспекте Победы — около пересечения с ул. Дубравной, рядом с ул. Завойского и на пересечении с ул. Глушко. Движение на аварийных участках затруднено.

В сильных пробках стоят центральные улицы — ул. Лево-Булачная, ул. Московская, ул. Бурхана Шахиди, ул. Габдуллы Тукая, ул. Галиаскара Камала, ул. Марселя Салимжанова, ул. Тихомирнова, ул. Бутлерова, ул. Пушкина, ул. Батурина.

Источник: «Яндекс.Карты»

Напряженная ситуация на ул. Кул Гали, ул. Академика Завойского, ул. Ломжинской, ул. Минской, ул. Юлиуса Фучика, ул. Дорожной, Мамадышском тракте, ул. Халитова, ул. Чуйкова, ул. Фатыха Амирхана, ул. Воровского, ул. Максимова.

По прогнозу, сильные пробки продержатся в городе до позднего вечера. В Казани сегодня днем пробки достигли 7 баллов еще в дообеденное время.



Аналогичная ситуация наблюдалась на дорогах города в среду, 28 декабря. К вечеру на казанских дорогах образовались 8-балльные пробки.



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Маргарита Головатенко