В Казани днем в четверг пробки достигли 7 баллов
В Казани днем в четверг, 29 декабря, пробки достигли 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Аварии наблюдаются на ул. Декабристов, на ул. Ершова, ул. Фучика, ул. Аделя Кутуя и на ул. Вересаева. Движение на этих участках затруднено.
В пробках стоит центр города — красными на картах помечены ул. Лево-Булачная, ул. Бурхана Шахиди, ул. Чернышевского, ул. Галиаскара Камала, ул. Татарстан, ул. Девятаева, ул. Марселя Салимжанова. Пробки также наблюдаются на Вознесенском тракте, ул. Минской, проспекте Победы, ул. Завойского.
Согласно прогнозу сервиса, уже с 13 часов ожидаются пробки в 8 баллов. В дальнейшем ситуация на дорогах столицы Татарстана может стать еще более напряженной.
Аналогичная ситуация наблюдалась на дорогах города в среду, 28 декабря. К вечеру на казанских дорогах образовались 8-балльные пробки.
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