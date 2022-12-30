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На КАМАЗе разработали программу для реабилитации военнослужащих

09:43, 30.12.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
На КАМАЗе разработали программу для реабилитации военнослужащих
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На КАМАЗе разработали программу психологической и физической реабилитации военнослужащих, которые возвращаются из зоны СВО. Инициатива принадлежит генеральному директору предприятия Сергею Когогину.

— Я задумался о том, что войны вечными не бывают. Люди вернутся, пройдя через очень непростые ситуации. Поэтому я попросил наш санаторий разработать программу реабилитации, — сказал он.

По его словам, программа уже разработана, на предприятии готовятся оказать поддержку вернувшимся из зоны СВО, сообщили в пресс-службе КАМАЗа.

Фото: kamaz.ru

При утверждении программы реабилитации правлением компании ее воплощением будут заниматься специалисты клиники-санатория «Набережные Челны».

В декабре Кабмин Татарстана установил новую меру поддержки семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в том числе призванных в ходе частичной мобилизации. В случае рождения ребенка они смогут получить подарочный комплект детских принадлежностей.

Накануне стало известно, что в Татарстане семьям мобилизованных предоставят кредитные каникулы на оплату соципотеки. Отсрочку предоставят на шесть месяцев. Для ее получения семья должна написать заявление на сайте Госжилфонда.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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