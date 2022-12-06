Власти Татарстана установили еще одну меру поддержки семей участников спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Кабмин Татарстана установил новую меру поддержки семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в том числе призванных в ходе частичной мобилизации. В случае рождения ребенка они смогут получить подарочный комплект детских принадлежностей.

Рассчитывать на меру поддержки могут семьи с новорожденными, постоянно проживающие в Татарстане. Получить они ее смогут и в случае гибели мобилизованного в ходе спецоперации.

Мера поддержки установлена в том числе для участников СВО из числа добровольцев республиканских батальонов «Алга» и «Тимер», а также проходящих службу в Росгвардии, сотрудников МВД по Татарстану, Управления ФСБ, командированных в зону спецоперации.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в конце октября кабмин Татарстана утвердил дополнительные меры поддержки семей мобилизованных:

членам семьи из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии с постановлением Кабмина РТ;

членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы социальные услуги на дому будут предоставлять бесплатно;

членам семьи предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

членам семей из числа детей-инвалидов предоставляется преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания членам семей из числа студентов, которые очно учатся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Татарстана;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) ученикам 1—11 классов государственных образовательных организаций республики;

семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, которые постоянно проживают в Татарстане, предоставляется первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха.

Кроме того, рассмотрение бизнес-планов членов семей мобилизованных, признанных безработными, на заседаниях экспертных советов по оценке бизнес-планов будет осуществляться в преимущественном порядке.

Работодателям Татарстана власти рекомендуют установить мобилизованным работникам дополнительные социальные гарантии в виде единовременных выплат, а также предусмотреть дополнительные меры соцподдержки членам их семей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.



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Татьяна Демина