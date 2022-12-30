«Год начнется с аномального тепла»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Повезло нашей республике»

Для татарстанцев год начнется с «аномального тепла». Температура воздуха достигнет -4 градусов, что на 5 градусов превышает среднесуточную для января норму, сообщил «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— К нам на подходе со стороны запада циклон, который принесет нам относительно теплые воздушные массы, теплые и влажные. Таким образом, если сейчас температура близка к климатической норме для текущего периода, то год начнется с аномального тепла, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Что касается осадков, по словам эксперта, их вероятность в этот период высока. Однако выпадут они в меньшем количестве, чем наблюдалось на протяжении декабря.

— Очень комфортная для прогулок погода. Повезло нашей республике, — заверил Аухадеев.

Метеоролог также подчеркнул, что в декабре выпало 1,5 значения месячной нормы осадков — 75 мм. При этом норма для этого периода составляет 50 мм.

— По снежным покровам у нас сейчас февральское значение. Снег — это такая субстанция, которая имеет свойство накапливаться. У нас в силу того, что осадков было много, сейчас наблюдается февральская высота снежных покровов, — пояснил он.



Что прогнозирует Гидрометцентр?

Не сильно разнятся прогнозы Аухадеева с данными Гидрометцентра Татарстана. В республике в начале 2023 года ожидается неустойчивая погода — до +2 градусов, снег с дождем, метели и гололедица. В связи с этим метеорологи предупреждают о существенном ухудшении погодных условий.

Снег в Татарстане ожидается ночью в пятницу, 30 декабря. Температуры будут отрицательными, ночью — от -8 до -13 градусов, днем — от -4 до -9°С.

В субботу, 31 декабря, местами в Татарстане пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -7 до -12°С, а при прояснениях — до -15°С. Днем на западе республики прогнозируется снег, в отдельных районах — слабая метель. Температура составит от -3 до -8 градусов.



В первый день 2023 года, 1 января, погода в Татарстане ухудшится. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый, ночью местами сильный. Также ожидаются метели с существенным ухудшением видимости и гололед. На дорогах снежные заносы и каша.

Ночные температуры составят -5... -10 градусов, а на востоке при прояснениях — до -13°С. Днем 1 января в Татарстане потеплеет до 0... -5°С. На дорогах гололедица, местами образование снежных заносов и снежной каши.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 2 января, неустойчивый характер погоды сохранится. Ожидается снег, в том числе мокрый и с дождем, а также сильный порывистый ветер. Днем прогнозируется от -3 до +2 градусов.

В понедельник в Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в новогоднюю ночь ожидается теплая погода — от -4 до +1°С. Также прогнозировался снег, в том числе мокрый.



Аномалии в Татарстане этой зимой

Относительно теплая погода в новогоднюю ночь — не единственная аномалия, настигшая Татарстан этой зимой.

4 декабря в Казани зафиксировали давление в 779,9 мм ртутного столба. Как выяснило «Реальное время», это значение стало рекордным для 4 декабря за последние 56 лет. В последний раз такие аномалии регистрировались в 1966 году.

В ночь со 2 на 3 декабря в Казани температура воздуха достигала -22 градусов. При этом среднесуточная норма для начала текущего месяца составляет -7 градусов.



Такие экстремальные температуры фиксируются впервые за 12 лет. В начале декабря 2010 года средняя температура воздуха составляла -23 градуса.

Фото: realnoevremya.ru

До 2010-го подобные температурные антирекорды фиксировались в 2002 году, когда температура опускалась ниже нормы на 10—12 градусов. Из этого можно сделать вывод, что такие аномалии повторяются примерно раз в 10 лет.

Кроме того, 23 ноября из-за погодных условий под отключение электричества попали 37 населенных пунктов, 1 653 частных жилых дома с населением 3 979 человек, пять школ. К ликвидации последствий были привлечены 12 бригад сетевой компании, 12 единиц техники и 38 человек.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева