Аномальный холод в Казани: впервые за 12 лет температура на 10 градусов ниже нормы

Аномалия наблюдается впервые за 12 лет

В ночь со 2 на 3 декабря в Татарстане температура воздуха достигала -27 градусов. При этом среднесуточная норма для начала текущего месяца составляет -7 градусов. Об этом «Реальному времени» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.



По его словам, в Казани средняя температура воздуха этой ночью составила -17 градусов и временами достигала -22 градусов.

— Норма среднесуточной температуры — около 7 градусов на сегодняшний день. А у нас будет температура отличаться от нормы градусов на 10, то есть -17 где-то, — подчеркнул Аухадеев.

Фото: realnoevremya.ru

Доцент добавил, что такие экстренные температуры фиксируются впервые за 12 лет. В начале декабря 2010 года средняя температура воздуха составляла -23 градуса.

До 2010-го подобные температурные антирекорды фиксировались в 2002 году, когда температура опускалась ниже нормы на 10—12 градусов. Из этого можно сделать вывод, что такие аномалии повторяются примерно раз в 10 лет.

К чему может привести отклонение от нормы?

Любые отклонения от нормы влекут за собой последствия. Аномальный холод непривычен для жителей Татарстана.



— Любое отклонение от климатической нормы — это, конечно, не благо. Почему? Потому что климатические нормы устанавливают за длительный период наблюдения. То есть, это климат, к которому мы привыкли, к которому приспособлены все отрасли хозяйства, к которому природа приспособлена. Когда возникает аномалия, конечно, это всегда плохо, — объяснил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.



Так, из-за погодных условий 37 населенных пунктов Татарстана временно остались без электричества. Обесточены были 1 653 частных жилых дома с населением 3 979 человек, пять школ. К ликвидации последствий привлекли 12 бригад сетевой компании, 12 единиц техники и 38 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана взяла на контроль восстановление электроснабжения в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районах республики. По поручению надзорного ведомства городские и районные прокуроры контролируют ход восстановительных работ в муниципалитетах, где электричество было отключено. Особое внимание уделяется социальным объектам и объектам жизнеобеспечения.



Более того, из-за гололеда в травматологиях республики фиксируется наплыв пациентов из-за гололеда. Ежедневно только в одно отделение поступает до 20 человек.

Стоит отметить, что терпеть холод жителям республики придется и весь декабрь. В течение всего месяца ожидается отрицательная аномалия температуры и малое количество осадков.

Переведенцев добавил, что резкое похолодание связано с пришедшим антициклоном, малым количеством осадков и повышенным давлением. Северо-восточный ветер также влияет на отрицательную температуру воздуха.

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Елизавета Пуншева