В Татарстане в новогоднюю ночь ожидается до +1 градуса и дождь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается теплая погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют от -4 до +1°С.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый. Местами пройдет дождь.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха на 80% территории страны ожидается около и выше нормы. Ниже нее она прогнозируется в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях.



Напомним, в новогоднюю ночь в прошлом году в Татарстане температуры составили от -6 до -11 градусов. Днем 1 января они достигали -2..-7 градусов.

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Татьяна Демина