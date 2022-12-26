В Татарстане в новогоднюю ночь ожидается до +1 градуса и дождь
В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается теплая погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют от -4 до +1°С.
Также в ночь с 31 декабря на 1 января в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый. Местами пройдет дождь.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха на 80% территории страны ожидается около и выше нормы. Ниже нее она прогнозируется в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях.
Напомним, в новогоднюю ночь в прошлом году в Татарстане температуры составили от -6 до -11 градусов. Днем 1 января они достигали -2..-7 градусов.
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