В новогодние праздники изменится режим работы подразделений казанской Госавтоинспекции
Госавтоинспекция Казани изменит график работы своих подразделений в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Районные подразделения Госавтоинспекции Казани, расположенные по адресам: ул. Айдарова, 24, ул. Иовлева, 1/9, ул. Хади Такташ, 73 и ул. Мамадышский тракт, 8, будут работать в следующем режиме:
- 31 декабря 2022 года — рассмотрения ДТП не проводятся, прием граждан — с 08.00 до 12.00 часов;
- 1, 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 3 по 6 января 2023 года: прием граждан — с 08.00 до 16.00 часов;
- 7, 8 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет.
Отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани (Оренбургский тракт, 5; Тэцевская, 5):
- 31 декабря 2022 года — рабочий день сокращен на один час;
- 1 и 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 3 января 2023 года — по графику приема граждан.
Пункты регистрации автомототранспортных средств Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани, расположенные в автосалонах:
- «КАН-Авто» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б):
- ТТС (Декабристов, 96; пр. Победы, 194):
- — 31 декабря 2022 года — сокращенный день до 18.00;
- — 1, 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- — с 3 января 2023 года — сокращенный день до 18.00.
- — 31 декабря 2022 года — по графику приема граждан;
- — с 1 по 7 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- — с 8 января 2023 года — по графику приема граждан.
Пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (пр. Победы, 214):
- 31 декабря 2022 — по графику приема граждан;
- с 1 по 7 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 8 января 2023 года — по графику приема граждан.
Экзаменационный отдел Управления МВД России по г. Казани (Модельная, 10 и Актайская, 2):
- 31 декабря 2022 года — по графику приема граждан;
- 1 и 2 января 2023 года — выходные праздничные дни, прием граждан проводиться не будет;
- с 3 января 2023 года — по графику приема граждан.
Напомним, график работ на ближайшие праздники поменяли и казанские многофункциональные центры. МФЦ не будут работать с 1 по 8 января. Это же касается и почтовых отделений Татарстана. Они будут закрыты 1, 2 и 7 января.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым