Почтовые отделения Татарстана изменят график работы в новогодние праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почтовые отделения Татарстана временно изменят график работы. Это связано с предстоящим Новым годом и Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».

31 декабря у всех почтовых отделений республики рабочий день сократится на час, а 1, 2 и 7 января станут выходными днями. Также в эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодику. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с Пенсионным фондом РТ.

С 3 по 6 января, а также 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом некоторые сельские и городские почтовые отделения могут работать по особому графику.

Напомним, график работ на ближайшие праздники поменяли и казанские многофункциональные центры. МФЦ не будут работать с 1 по 8 января.

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Айрат Назипов