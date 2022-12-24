В новогодние праздники казанские МФЦ изменят график работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В предстоящие праздничные дни казанские многофункциональные центры изменят свой график работы, сообщается на сайте «Мои документы».

Уточняется, что 31 декабря рабочий день всех офисов продлится до 12.00. С 1 по 8 января МФЦ не будут работать. Специалисты начнут принимать посетителей лишь 9 января.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, последний раз график работы МФЦ менялся 3, 4 и 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана.

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Максим Кокунин