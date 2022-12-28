Лавров объяснил слова об «утечках» США с угрозами ликвидации Путина

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Глава МИДа России Сергей Лавров прокомментировал свои слова о том, что заявления «неназванных официальных лиц» США об «обезглавливающем ударе» по Кремлю — ни что иное, как угроза устранения президента России Владимира Путина: он целенаправленно обратил внимание на «анонимную утечку».

— Я хотел сознательно гипертрофировать эту анонимную утечку, потому что этот источник сказал <...>, что такая угроза прозвучала, и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности. Как-то так. Там не было ничего лично про Путина. Но все было понятно. Я решил акцентировать это сознательно, потому что прозвучало это на фоне не замолкающих «говорящих голов» [киевской власти — прим. ред.], — цитирует «РИА Новости» Лаврова.



Накануне он отреагировал на статью в Newsweek, которая, ссылаясь на анонимных представителей Пентагона, писала о возможных действиях США на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны России. Среди рассматриваемых «сумасшедших вариантов» — нанесение так называемого обезглавливающего удара «по сердцу Кремля».



— Я пользовался анонимным источником, но в отличие от вас (вы ведь знаете ваших анонимов), я его не знаю. Знаю, что он был «прорекламирован» как высокопоставленны, — сказал министр.



Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о самых приоритетных целях спецоперации. Он сообщил, что страна намерена «обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут».

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Илина Хакимова