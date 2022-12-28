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Сергей Лавров рассказал о приоритетных целях спецоперации

15:11, 28.12.2022
Сергей Лавров рассказал о приоритетных целях спецоперации
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о самых приоритетных целях спецоперации. Его слова приводит «РИА Новости».

— Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут, — заявил глава МИД.

Лавров также подчеркнул, что «еще одна важнейшая цель специальной военной операции — недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности».

Фото: днронлайн.рф

Отметим, что сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что «мирный план» по Украине не может существовать без учета вхождения в состав России четырех новых регионов.

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Айрат Назипов
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