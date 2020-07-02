В Казани установят стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова прокомментировала присвоение Казани звания «Город трудовой доблести». Она сообщила, что в столице РТ установят стелу с соответствующим указом президента РФ Владимира Путина.

«После соблюдения всех формальных процедур в Казани поставят стелу с указом президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». К ней будут приходить люди, она станет символом Победы, эстафетой памяти о подвиге всего трудового народа, который наравне с солдатами на передовой выстоял в этой войне», — передает слова Павловой пресс-служба татарстанского отделения «Единой России».

Депутат добавила, что без работы предприятий и колхозов советская армия не смогла бы победить противника. Она напомнила, как женщины, старики и дети «днем стояли у станка или работали в поле, а ночью вязали варежки для солдат».

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин официально присвоил Казани и еще 19 городам звание «Город трудовой доблести». Оно символизирует самоотверженность рабочих различных предприятий и колхозов , несмотря на отсутствие боевых действий возле этих городов, их жителям приходилось усиленно работать, чтобы обеспечить победу всей страны.