Стела «Казань — город трудовой доблести» появится у Северного вокзала

27 апреля в Казани стартует всероссийская акция «Георгиевская лента». Раздавать символы доблести начнут на улице Баумана — затем акция переместится в парки и скверы города. Об этом сообщила сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани заместитель руководителя исполнительного комитета города Гузель Сагитова.

— Уже со среды ежедневно активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут вручать горожанам этот символ доблести и героизма, — сообщила Сагитова. — Акция начнется на улице Баумана и будет продолжена в городских парках и скверах до 9 мая включительно.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Сагитовой, в целом программа празднования Дня Победы в столице Татарстана включает порядка 130 событий. В частности, сегодня воспитанники учреждений дополнительного образования выступят на городском творческом фестивале «Наследники великой Победы» в КДК Ленина. На мероприятие приглашены ветераны, труженики тыла, дети войны.

Как сообщила спикер, 30 апреля Казань присоединится к международной акции «Сад памяти». Ее цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 30 саженцев молодых деревьев высадят в сквере по ул.Воровского, у железнодорожного вокзала Казань-2 (Северный вокзал), где в ближайшем будущем начнется строительство стелы «Казань — город трудовой доблести» (изначально сообщалось, что стела будет установлена на Оренбургском тракте, — прим. ред.)

А 7 мая в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет республиканское праздничное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы, с участием ветеранов со всей республики.



По словам Сагитовой, большой отклик у горожан вызвали такие акции, как «Поем двором»», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана». Все эти полюбившиеся мероприятия будут продолжены и в этом году. А кульминацией станет праздничный объезд ветеранов на исторической боевой и ретро технике 8 мая. Военные заедут в каждый район Казани с песней, а волонтеры Победы вручат подарки ветеранам. Колонна стартует от Танкового училища, далее проследует к Дому ветеранов на Дубравной, проедет по Космонавтов через Парк Победы и Восстания.

Кристина Иванова