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Стела «Казань — город трудовой доблести» появится у Северного вокзала

10:28, 25.04.2022 3
Стела «Казань — город трудовой доблести» появится у Северного вокзала
Фото: ru.wikipedia.org

27 апреля в Казани стартует всероссийская акция «Георгиевская лента». Раздавать символы доблести начнут на улице Баумана — затем акция переместится в парки и скверы города. Об этом сообщила сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани заместитель руководителя исполнительного комитета города Гузель Сагитова.

— Уже со среды ежедневно активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут вручать горожанам этот символ доблести и героизма, — сообщила Сагитова. — Акция начнется на улице Баумана и будет продолжена в городских парках и скверах до 9 мая включительно.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Сагитовой, в целом программа празднования Дня Победы в столице Татарстана включает порядка 130 событий. В частности, сегодня воспитанники учреждений дополнительного образования выступят на городском творческом фестивале «Наследники великой Победы» в КДК Ленина. На мероприятие приглашены ветераны, труженики тыла, дети войны.

Как сообщила спикер, 30 апреля Казань присоединится к международной акции «Сад памяти». Ее цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 30 саженцев молодых деревьев высадят в сквере по ул.Воровского, у железнодорожного вокзала Казань-2 (Северный вокзал), где в ближайшем будущем начнется строительство стелы «Казань — город трудовой доблести» (изначально сообщалось, что стела будет установлена на Оренбургском тракте, — прим. ред.)

А 7 мая в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет республиканское праздничное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы, с участием ветеранов со всей республики.

По словам Сагитовой, большой отклик у горожан вызвали такие акции, как «Поем двором»», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана». Все эти полюбившиеся мероприятия будут продолжены и в этом году. А кульминацией станет праздничный объезд ветеранов на исторической боевой и ретро технике 8 мая. Военные заедут в каждый район Казани с песней, а волонтеры Победы вручат подарки ветеранам. Колонна стартует от Танкового училища, далее проследует к Дому ветеранов на Дубравной, проедет по Космонавтов через Парк Победы и Восстания.

Кристина Иванова
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:14
    ! Где стела? В 2020 г. в соцсети: «в Казани появится стела в честь объявления городом трудовой славы. Как она будет выглядеть и где будет установлена, пока не решено». Места, оглашенные в черте города, конечно, значимые, но местные. А места на окраине города далеки от 95-летних тружеников тыла и от молодых поколений. Трудовую доблесть «сооружали» труженики трех довоенных частей города. Соответственно, установить ли памятный знак на виду - на стыке трех частей города на пересечении трех дамб - набережных, трех улиц – Кремлевская набережная, Альфреда Халикова, Кировская дамба, то есть на западном въезде в город, на рубеже древней обороны города? Там ГИМС – Государственная инспекция о маломерным судам МЧС России по РТ
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  • Анонимно 11:17
    !!!. Главный вопрос - Зачем? Как проявить дань уважения трудовому подвигу уже ушедшего поколения? Обелиск «Городу-Герою Ленинграду» высотой 36 м установлен на пл. Восстания у Московского вокзала, в конце Невского проспекта. От этого обелиска начинается шествие «Бессмертного полка». У обелиска священная сакральная роль в День Победы. И в Казани поколения внуков и правнуков организуют ли шествие (примерно 2,0 км) к Обелиску трудовой доблести, скажем, с трех сторон от: «Сада Рыбака»; «Центра Семьи; пл. Театра им. Камала с продолжением мероприятия на Центральном стадионе и на набережных?
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  • Анонимно 11:18
    !!!!. Еще где доблесть? Возможно ли показать былую трудовую доблесть конкретикой, размещением литых дубликатов? Например, Кетгутного завода, шовно-хирургического материала нитей и для сшивания ран воинов ВОВ, на ул. Лево-Булачная, 16 и, дополнительно, показать на проходной АО «Татхимфармпрепараты»? Фабрики зубных боров, эвакуированная в 1941 году из Киева - на ул. Щапова, 26А? Эта фабрика сегодня АО «Казанский медико-инструментальный завод» - одно из самых крупных медико-инструментальных предприятий России и расположен на ул. Салиха Сайдашева, 12. И там нужен ли памятный знак для КМИЗ и города?
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