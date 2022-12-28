Марат Хуснуллин прогнозирует «исторический» ввод жилья по итогам года — более 100 млн «квадратов»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года в России общая площадь построенного жилья превысит 100 млн кв. метров, что станет очередным рекордом. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Ввод жилья в этом году будет исторический, мы точно уже планку в 100 млн кв. м перешагнем, — цитирует его РБК.

Он уточнил, что точная площадь построенного в 2022 году жилья станет известна в конце января. Вице-премьер уверен, что цифра будет больше 100 млн «квадратов».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рекорд прошлого года во вводу жилья в России уже побили. За январь—ноябрь в стране его построили 93,3 млн квадратных метров.

В июне Марат Хуснуллин заверял, что в России, несмотря на все трудности, возникшие из-за западных санкции после начала специальной военной операции, планируют не снижать объемов строительства. Отрасль продолжает наращивать показатели.



В октябре 2021 года вице-премьер предупреждал, что 2022-й «будет потяжелее» в плане ввода жилья. Это было связано с нехваткой рабочей силы и подорожанием стройматериалов. В том же месяце он сообщил, что в России в 2022 году планируется сдать 90 миллионов квадратных метров жилья. Такую цифру он назвал «сверхтяжелой планкой».



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Татьяна Демина