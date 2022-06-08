Хуснуллин заверил, что в России не планируют снижать объемы строительства

Фото: Максим Платонов

В России, несмотря на все трудности, возникшие из-за западных санкции после начала специальной военной операции на Украине, планируют не снижать объемов строительства. У страны есть все для сохранения этого показателя, уверяет вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Строительная отрасль продолжает наращивать показатели. Планируем не снижать объемов и дальше, — заявил он. По его словам, Россия смогла добиться лучших в истории объемов ввода жилья.

За первые четыре месяца 2022 года в России введено 37,6 млн кв. м жилья. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства страны.

— Мы рассчитываем, что в 2022 году показатели ввода жилья как минимум не опустятся ниже прошлого года, и уже сегодня промежуточные итоги говорят об этом, — сказал Марат Хуснуллин.

Фото: government.ru

В октябре прошлого гола Хуснуллин говорил, что 2022 год «будет потяжелее» в плане ввода жилья. В строительной отрасли по-прежнему не решены проблемы с нехваткой рабочей силы и подорожанием стройматериалов, обращал внимание он.



В том же месяце вице-премьер сообщил, что в России в 2022 году планируется сдать 90 миллионов квадратных метров жилья. Такую цифру он назвал «сверхтяжелой планкой».

Напомним, в Татарстане по программе жилищного строительства на 2022 год, утвержденной 18 января, планируется построить 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья. По программе социальной ипотеки необходимо возвести 72 дома.

Татьяна Демина