Хуснуллин считает, что 2022 год «будет потяжелее» в плане ввода жилья

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что 2022 год «будет потяжелее» в плане ввода жилья. В строительной отрасли по-прежнему не решены проблемы с нехваткой рабочей силы и подорожанием стройматериалов.

При этом Хуснуллин обратил внимание, что в 2021 году в России строительство жилья ведется опережающими темпами. «Мы очень неплохо идем в этом году, даже неприлично неплохо, я бы сказал», — заявил он.

На сегодняшний день темпы ввода жилья выше относительно 2020-го на 30%. Ожидается, что по итогам 2021 года в России сдадут порядка 86 млн кв. метров жилой недвижимости, пишет «РИА Новости».



Фото: Максим Платонов (архив)

В середине сентября Хуснуллин заявил, что в России с начала текущего года ввели в эксплуатацию почти 50 млн кв. метров жилья, в июле президент страны Владимир Путин сообщил, что в этом году страна может выйти на рекордный объем ввода жилья. В частности, в январе — марте 2021-го запустили новые проекты по строительству почти 15 млн кв. метров жилья, что на 70—80% больше объемов аналогичного периода прошлого года.



Татьяна Демина