В России побили рекорд по вводу жилья — введено более 93 млн «квадратов»

В России в 2022 году побили рекорд по вводу жилья, об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



Нынешний показатель за 11 месяцев составляет 93,3 млн квадратных метров — это больше, чем за весь 2021 год, который был рекордным.

— Это большой успех всех строителей, которые, несмотря на все сложности, продолжали работать, — заключил Хуснуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

1 декабря Хуснуллин сообщал, что показатель ввода жилья за 11 месяцев соответствует показателю ввода жилья по итогам всего 2021 года, а по итогам 12 месяцев ожидается рекорд.

По состоянию на 1 ноября в России прирост в жилищном строительстве составил 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



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Маргарита Головатенко