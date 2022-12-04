Зинэтула Билялетдинов о возвращении в тренерский штаб «Ак Барса»: «Вернулся я, потому что так получилось»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал свое вхождение в тренерский штаб «Ак Барса». Сейчас он занимает должность ассистента главного тренера.

— Вернулся я, потому что так получилось, потому что произошла такая ситуация с Олегом Валерьевичем [Знарком], — цитирует Зинэтулу Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса». Сколько продлится пребывание в тренерском штабе клуба, он не прогнозирует — «время покажет».

Зинэтула Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» летом 2022 года. Его назначили советником исполнительного директора по хоккейной вертикали. Он признался, что за время работы на этом посту «привык бездельничать».



— В то же время, когда я окунулся в новую работу, она стала приносить мне удовольствие. Мне нравится общение с игроками и тренерами, — утверждает Зинэтула Билялетдинов.

Он пообещал оказать и.о. главного тренера «Ак Барса» полную поддержку. «Моя задача — помочь, чтобы тренеры чувствовали комфорт и поддержку», — сказал он.

В 2004—2011 и 2011—2019 годах Зинэтула Билялетдинов занимал должность главного тренера. Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина, стала четырехкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионатов России, обладателем Кубка Европейских чемпионов и Континентального Кубка.

Напомним, Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Об этом стало известно 2 декабря после того, как казанский клуб обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» является Юрий Бабаенко. В его первом матче на этом посту казанский клуб обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2.

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Татьяна Демина