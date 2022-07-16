Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» и стал советником исполнительного директора по хоккейной вертикали

Зинэтула Хайдярович Билялетдинов вернулся в хоккейный клуб «Ак Барс» — специалист назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в 2004-2011 и 2011-2019 годах Зинэтула занимал должность главного тренера. Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина, стала четырехкратным чемпионом России, двукратным серебряным призёром чемпионатов России, обладателем Кубка Европейских Чемпионов и Континентального Кубка.

— Я благодарен «Ак Барсу» за приглашение на интересную должность. Это продолжение моей работы в клубе, но в другой форме и в новом статусе. Хочется использовать опыт на благо клуба, который так много дал лично мне и нашему хоккею, и передать знания новому поколению тренеров и игроков, — сказал он.

14 июля стало известно, что обладатель Кубка Гагарина, двухкратный чемпион мира Александр Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом».

В прошлом сезоне Александр Радулов выступал за «Даллас». Хоккеист провел 74 матча и набрал 22 (4+18) очка. В НХЛ в общей сложности он сыграл 591 матч, набрав 417 (165+252) очков при показателе полезности +69.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин