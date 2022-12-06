Билялетдинов, Гатиятулин,... Бердыев: кого видят во главе «Ак Барса» читатели «Реального времени»

Фото: realnoevremya.ru/коллаж Никиты Коновальцева

Читатели «Реального времени» предложили свои кандидатуры на пост главного тренера «Ак Барса». Мы учитывали не только голоса на сайте, но и в наших соцсетях.

Согласно статистике, лидером голосования стал Зинэтула Билялетдинов. Из 63 человек за него проголосовали 24 болельщика. Он возглавил казанский клуб еще в 2004 году и покинул столицу Татарстана лишь в 2011 году. За это время он трижды выигрывал титул. В Казань легендарный тренер вернулся спустя 3 года. В период с 2014 по 2018 годы он один раз выиграл с командой Кубок Гагарина.

Второе место между собой разделили Дмитрий Квартальнов и Боб Хартли. Оба кандидата получили по 10 голосов. Квартальнов уже возглавлял «барсов» на протяжении двух сезонов, но ошеломительного триумфа с командой не достиг. А вот канадский тренер Боб Хартли запомнился болельщикам, когда был на посту главного тренера омского «Авангарда». С «ястребами» он выиграл Кубок Гагарина.

Также в пятерку лидеров вошли главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин, за которого проголосовали 6 человек, и исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко — его ждут 4 болельщика.

Еще по одному голосу получили действующий игрок «Ак Барса» Данис Зарипов, президент КХЛ и бывший игрок клуба Алексей Морозов. Также один из фанатов хочет видеть у руля команды бывшего тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

Фото: ak-bars.ru

Итоги голосования выглядят следующим образом:

Зинэтула Билялетдинов — 24 голоса;

Дмитрий Квартальнов — 10 голосов;

Боб Хартли — 10 голосов;

Анвар Гатиятуллин — 6 голосов;

Юрий Бабенко — 4 голоса;

Игорь Ларионов — 2 голоса;

Ильнур Гизатуллин — 1 голос;

Данис Зарипов — 1 голос;

Алексей Морозов — 1 голос;

Юрий Моисеев — 1 голос;

Мансур Усманов — 1 голос;

Игорь Никитин — 1 голос;

Курбан Бердыев– 1 голос.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов