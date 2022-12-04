Юрий Бабенко прокомментировал первый матч в качестве и.о. главного тренера «Ак Барса»
Юрий Бабенко прокомментировал первый матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Ак Барса». Эту должность он занял после ухода Олега Знарка.
— Я помогал Олегу Валерьевичу, старался быть в игре, руководить, подсказывать. Считаю, что сегодня что-то получилось, раз выиграли, — цитирует Юрия Бабенко пресс-служба «Ак Барса».
Сегодняшний матч казанского клуба он охарактеризовал как боевой. По его мнению, команда могла выбить победу и в основное время.
Юрий Бабенко также рассказал о поддержке со стороны Зинэтулы Билялетдинова. Он после ухода Олега Знарка вошел в тренерский штаб казанского клуба.
Сегодня «Ак Барс» обыграл московское «Динамо». Счет составил 3:2.
Напомним, Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Об этом стало известно 2 декабря, после того как казанский клуб обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым