Юрий Бабенко прокомментировал первый матч в качестве и.о. главного тренера «Ак Барса»

Юрий Бабенко прокомментировал первый матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Ак Барса». Эту должность он занял после ухода Олега Знарка.

— Я помогал Олегу Валерьевичу, старался быть в игре, руководить, подсказывать. Считаю, что сегодня что-то получилось, раз выиграли, — цитирует Юрия Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

Сегодняшний матч казанского клуба он охарактеризовал как боевой. По его мнению, команда могла выбить победу и в основное время.

Юрий Бабенко также рассказал о поддержке со стороны Зинэтулы Билялетдинова. Он после ухода Олега Знарка вошел в тренерский штаб казанского клуба.

Сегодня «Ак Барс» обыграл московское «Динамо». Счет составил 3:2.

Напомним, Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Об этом стало известно 2 декабря, после того как казанский клуб обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.



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Татьяна Демина