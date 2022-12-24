ХК «Нефтехимик» уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финальный счет на табло показал 2:1 в пользу команды из Нижнего, сообщает пресс-служба спортивной команды.

Стоит отметить, что «Нефтехимик» проиграл третью игру подряд и замыкает таблицу Востока: 11-е место и 37 очков. В свою очередь «Торпедо» набрало 55 очков и занимает четвертую строчку в Западной конференции.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

21 декабря сообщалось, что «Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» второй раз подряд. Матч Фонбет чемпионата КХЛ на стадионе «Нефтехим Арена» в Нижнекамске завершился победой гостей по буллитам — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). Ранее «Куньлунь» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» 12 ноября. Последний матч «Нефтехимика» состоялся 19 декабря — дома команда проиграла «Барысу».



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Максим Кокунин