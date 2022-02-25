Жители Казани жалуются на неработающие лифты в надземных пешеходных переходах — видео

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В столице Татарстана горожане жалуются на неработающие лифты в надземных пешеходных переходах. Например, такая проблема наблюдается в переходе у перекрестка улиц Амирхана и Чистопольской, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Неисправности в работе лифта были отмечены и в переходе между улицей Чуйкова и проспектом Ямашева. Особенно эта проблема актуальна для казанцев, у которых есть проблемы со здоровьем.

Жалобы на неработающие лифты поступают в аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ. В прошлом году пришло 20 таких обращений. Сейчас в городе имеется 56 лифтов в подземных и надземных пешеходных переходах. На данный момент не работают 10 из них.

Недавно сообщалось, что в столице РТ продолжается ремонт надземного пешеходного перехода через Оренбургский тракт в районе РКБ. На время ремонта ступеней горожане могут подниматься и спускаться с помощью лифта.



Диана Жиленкова