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«Ак Барс» проиграл «Локомотиву», пропустив гол на последней минуте

22:22, 21.12.2022
«Ак Барс» проиграл «Локомотиву», пропустив гол на последней минуте
Фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2, пропустив гол от Степана Никулина на последней минуте.

Счет открыли хозяева — на 11-й минуте матча отличился защитник Алексей Кожевников. Казанцы сравняли счет в третьем периоде — гол забил Никита Дыняк.

Сейчас «Ак Барс» остается на седьмом месте Востока. В активе команды 45 очков после 41 встречи. В следующий раз «Ак Барс» сыграет против «Витязя» 23 декабря.

Фото: ХК «Ак Барс»

19 декабря «Ак Барс» одержал победу над «Куньлунем». Игра завершилась со счетом 3:1.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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