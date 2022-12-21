«Ак Барс» проиграл «Локомотиву», пропустив гол на последней минуте
«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2, пропустив гол от Степана Никулина на последней минуте.
Счет открыли хозяева — на 11-й минуте матча отличился защитник Алексей Кожевников. Казанцы сравняли счет в третьем периоде — гол забил Никита Дыняк.
Сейчас «Ак Барс» остается на седьмом месте Востока. В активе команды 45 очков после 41 встречи. В следующий раз «Ак Барс» сыграет против «Витязя» 23 декабря.
19 декабря «Ак Барс» одержал победу над «Куньлунем». Игра завершилась со счетом 3:1.
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