«Ак Барс» обыграл «Куньлунь»

«Ак Барс» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ одержал победу над «Куньлунем». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев.

Первый период прошел при заметном игровом преимуществе «Ак Барса». На 12-й минуте казанцы в большинстве расчертили идеальную комбинацию с завершающим броском из круга вбрасывания от Станислава Галиева — 1:0. Спустя две минуты «Ак Барс» удвоил преимущество уже в меньшинстве.

В начале второй двадцатиминутки Гарет Хант подрался с Ильей Сафоновым — капитан казанцев нанес оппоненту несколько точных ударов, однако оба участника потасовки в итоге смогли устоять на ногах. За счет небольшого отрезка игры в большинстве «Куньлуню» удалось подравнять свою статистику по броскам. На 31-й минуте казанцы вновь реализовали лишнего. Александр Радулов прокатился вдоль чужой синей линии, подобрал удачную точку для броска и с кистей отправил шайбу в цель, 3:0.

В заключительном периоде казанцы контролировали шайбу (более 8 минут владения), дважды сыграли в большинстве при минимуме остроты у чужих ворот. За 19 секунд до финальной сирены Клиффорд Пу пробил голкипера казанцев, установив окончательный счет.

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» остался на 7-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 40 встречах.

И. о. главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился итогами работы с командой во время паузы в КХЛ:

— Сделали все, что запланировали: физически поднагрузили ребят, плюс на лед выходят те, у кого были травмы. Провели хорошую работу, — сказал Бабенко.

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Маргарита Головатенко