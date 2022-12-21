АвтоВАЗ будет выпускать автомобили Lada на площадке Nissan в Петербурге

АвтоВАЗ начнет выпускать автомобили Lada на петербургском заводе Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), который был передан японским концерном в собственность России, сообщил гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов.



— Они будут производиться под брендом Lada в тех сегментах и классах автомобилей, которые не будут «каннибализировать», а также конкурировать с той продукцией, которую сейчас выпускает Волжский автомобильный завод, — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Соколова, переговоры завода с партнерами находятся на завершающей стадии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Соколов сообщал, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года. По его словам, компания рассчитывает в январе — феврале завершить переговоры с новыми партнерами по производству на бывшем заводе Nissan.



В октябре сообщалось, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге может сохранить работоспособность. Площадка может перейти КАМАЗу, которому предстоит договориться с партнером из КНР.

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.

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Маргарита Головатенко