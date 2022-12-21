В Казани вечером в среду наблюдаются пробки 8 баллов

Фото: скриншот/"Яндекс.Карты"

В Казани вечером в среду наблюдаются пробки 8 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Три аварии — на ул. Большая Крыловка рядом с перекрестком с ул. Мулланура Вахитова, еще две — на перекрестке просп. Победы и Оренбургского тракта. Движение на этих участках сильно затруднено.

В пробках стоит ценр Казани — ул. Карла Маркса, ул. Ташаяк, ул. Чернышевского, ул. Галиаскара Камала, ул. Татарстан, ул. Марселя Салимжанова, ул. Николаева, ул. Островского, Щербаковский пер., ул. Лево-Булачная, ул. Пушкина, ул. Тихомирнова, ул. Вишневского, ул. Н. Ершова, ул. Достоевского.

Сложная дорожная ситуация наблюдается на просп. Победы, ул. Хусаина Мавлютова, ул. Академика Парина, ул. Баки Урманче, ул. Рауиса Гареева, ул. Фучика, ул. Зорге, ул. Ломжинская, ул. Академика Завойского, ул. Сахарова, ул. Аграрная и на Мамадышском тракте, а еще на просп. Ямашева, ул. Чуйкова, ул. Петра Витера, ул. Олега Кошевого.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Сегодня утром в столице Татарстана на Кировской дамбе произошло 4 ДТП, в городе образовались 7-балльные пробки. Вчера вечером в Казани также наблюдались 9-балльные пробки.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко